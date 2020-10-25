Прилучного заподозрили в разрыве с Карпович и романе с дочерью Кинчева

Москва, 25 октября. Актер Павел Прилучный опубликовал в Instagram фото с дочерью лидера группы "Алиса" Константина Кинчева Верой Панфиловой. Фанаты тут же заподозрили его в новом романе и разрыве с Мирославой Карпович.

В аккаунте Прилучного в социальной сети появился снимок, на котором он попозировал с Панфиловой щека к щеке. Девушку он при этом назвал "наипрекраснейшей", что спровоцировало волну разговоров о его личной жизни.

"Подлила масла в огонь" и звезда сериала "Папины дочки", с которой Прилучному уже несколько месяцев приписывают отношения. Актриса кардинально сменила имидж — перекрасилась в блондинку и отрезала локоны. А затем опубликовала пост с неоднозначным высказыванием.

"Я, может быть, не очень умный, но я знаю, что такое любовь. Дерьмо случается", — написала она.

Фанаты в комментариях к постам бросились обсуждать: на самом ли деле актеры приняли решение разойтись или это всего лишь публикации, которые ничего не значат. Припомнили комментаторы даже бывшую супругу Прилучного, модель и актрису Агату Муцениеце.

"Вере желаю железной выдержки и спокойствия от нападок Агаты"; "Он пожизненно бабник, всю оставшуюся жизнь будет бегать от одной юбки к другой!!!"; "Ну, по крайней мере лучше этой мымры, "папиной дочки", — отреагировали интернет-пользователи.

Прилучный и Муцениеце прожили в браке почти девять лет. Бракоразводный процесс завершился летом этого года. Актриса и модель на камеру пожаловалась на неадекватное поведение супруга и даже побои с его стороны.