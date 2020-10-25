Чурикова на могиле Захарова вспомнила о любовных утехах актрис с режиссером

Москва, 25 октября. Народная артистка СССР Инна Чурикова вспомнила о любовных утехах с режиссером Марком Захаровым. Актриса завела рассказ на щепетильную во время посещения его могилы на Новодевичьем кладбище в Москве.

На могиле Захарова установили православный крест и скульптуру в виде зеленого театрального занавеса. На открытии памятника побывали друзья и коллеги знаменитого режиссера.

Актер Александр Ширвиндт заявил, что Марк Захаров посмеялся бы, увидев людей в медицинских масках. Он вспомнил арию Мистера Икса из постановки "Принцесса цирка". "Всегда быть в маске — судьба моя", пошутил Ширвиндт.

Инна Чурикова, которая тоже присутствовала на церемонии, вспомнила о талантах Захарова. Она отметила, что он был не только гениальным режиссером, но и красивым мужчиной. Вокруг него всегда было много женщин.

Чурикова добавила, что ее коллега Вера Ивлева говорила о "сексе с Захаровым". Потом выяснилось, что это были лишь фантазии актрисы. Но подобные мысли витали в головах многих женщин, лично знавших Захарова.

Напомним, что Марк Захаров ушел из жизни 28 сентября прошлого года. Его супруга Нина Лапшинова скончалась на пять лет раньше. Последние годы Захаров жил один и продолжал работать в театре. Режиссер считался одним из самых видных деятелей культуры современной России.