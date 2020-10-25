Брежнева порадовала поклонников видео с соблазнительными танцами

Москва, 25 октября. Бывшая участница украинской группы "Виа Гра" Вера Брежнева показала ролик с соблазнительными танцами. Видео опубликовано на ее странице в Instagram.

Супруга продюсера и музыканта Константина Меладзе не перестает удивлять подписчиков. Она занимается спортом, танцами — всегда красивая и подтянутая. Вере Брежневой удалось сохранить потрясающую фигуру, даже родив двух дочерей — Соню и Сару Киперман. Девочки берут примет со своей звездной мамы.

"Настроение "Сестра", танцы до утра. Гоу с нами", — пригласила Брежнева подписчиков на соблазнительные танцы.

На опубликованных кадрах она пластично двигается в такт музыке и подпевает. Поклонники заметили, что артистка почти без макияжа, на ней черный топ и легинсы. В такой одежде удобно заниматься танцами.

"Вера полетела плавно в небеса, что за диво-дивное, чудо-чудное", — написал поклонник. "Такая классная! Хорошего тебе дня. Я знаю, что любовь спасет мир", — добавил еще один фанат.

Напомним, что Вера Брежнева — уроженка Украины, но настоящая популярность к ней пришла в России. Брежнева входила в "золотой состав" группы "Виа Гра". После ее ухода проект Константина Меладзе потерял свою самобытность. В сольном проекте Брежнева записала много красивых песен в дуэтах с Димой Монатиком, Даном Баланом, Еленой Север.