Сергей Безруков показал оригинальный способ накормить ребенка

Москва, 25 октября. Народный артист России Сергей Безруков показал в своем Instagram-аккаунте оригинальный способ накормить ребенка. Ради сына актер устроил настоящее шоу с танцами.

Безруков в 2016 году женился на режиссере Анне Матисон. В 2016 и 2018 годах соответственно у них родились дочь Мария и сын Степан.

Знаменитый актер с удовольствием проводит время с семьей и нянчится с малышами. В том числе помогает супруге с кормлением детей. Делает он это в соответствии с профессией — прибегает к творческому подходу.

Например, чтобы сын хорошо позавтракал, Безруков включил на кухне свой хит "Восхитительно" и устроил танцы с ложкой в руках. Результат не заставил себя ждать — малыш с удовольствием съел все, что предложил ему отец.

"Накормить утром ребенка бывает утомительно. Правда?! Но когда он ест — это просто восхитительно. Особенно под новый сингл папы "Восхитительно" группы "Крестный папа". Да?!" — написал актер в посте.

Фанаты пришли в полный восторг от видео и осыпали Безрукова комплиментами.

"Сергей, какой вы здоровский и веселый папа, вам так идет быть таким задорным"; "Классное какое утро! Бодрое и позитивное!" — отреагировали поклонники.

Когда весной в России ввели режим самоизоляции из-за коронавируса, Безруков с семьей переселился в загородный дом. Размеренная жизнь настолько понравилась актеру и его родным, что они решили задержаться. Артист продолжает ездить в театр и на съемки, а дома старается придумывать разные способы развлечь детей — например, покатать по дому на одеяле.