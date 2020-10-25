Украина опубликовала новые данные о ситуации с коронавирусом в стране

Киев, 25 октября. Украинские медики за сутки выявили 6088 новых случаев коронавирусной инфекции. 1753 пациента успешно прошли курс лечения.

В целом на Украине специалисты зафиксировали 343 498 случаев коронавирусной инфекции, более 6000 пациентов скончались, а 141 508 пациентов выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины.

В течение суток госпитализированы 945 украинцев. Из них 12 детей и 24 медработника. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 500 человек.

С начала пандемии коронавируса на Украине провели 3 025 148 тестирований. Наибольшее количество пациентов за все время зарегистрировано в Харьковской области — 32 772 человека.