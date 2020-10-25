СМИ опубликовали фото итогов столкновения истребителя F-35 и заправщика

Вашингтон, 25 октября. Истребитель пятого поколения F-35 столкнулся в сентябре с топливозаправщиком KC-130J. Последствия удара опубликованы в Сети, пишет "Военное обозрение" со ссылкой на издание The Drive.

Инцидент произошел 29 сентября. В воздухе произошло столкновение истребителя F-35 Lightning II и заправочного самолета KC-130J Hercules. В результате удара легкий самолет упал, что считается безвозвратной потерей. Более крупный заправщик смог совершить аварийную посадку на фермерские поля.

После приземления KC-130J был частично разобран. Некоторые его детали находятся на хранении на базе Термал, штат Калифорния. Фотографии последствий удара публикуются в СМИ только спустя месяц после инцидента. Обшивка фюзеляжа заправщика понесла ущерб, часть конструкций оказалась погнута.

Точные причины воздушного инцидента до сих пор остаются неизвестными. Истребитель и заправочный самолет использовались во время тренировочных полетов в составе Корпуса морской пехоты (КМП) США. Американские журналисты подчеркнули выдержку пилотов KC-130J, которые смогли посадить свою машину в сложнейших условиях.