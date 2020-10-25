Семья главы Samsung заплатит колоссальные налоги за наследство

Сеул, 25 октября. Сумма налога на наследство для семьи умершего председателя концерна Samsung Ли Гон Хи станет рекордной для Республики Корея.

По данным источников, фондовые активы предпринимателя Ли Гон Хи составляют около 18 трлн вон, что около 15,9 млрд долларов, при этом в качестве налога семья должна уплатить около 10 трлн вон в качестве налога. По законам республики наследники могут выплачивать налог в рассрочку сроком до пяти лет. Наследниками главы Samsung стали его вдова, сын и две дочери.

Председатель корейской компании умер в возрасте 78 лет в больнице в Сеуле 25 октября. Ли Гон Хи тяжело болел после сердечного приступа, перенесенного в 2014 году. Предприниматель стал председателем Samsung Group в 1987 году. Состояние умершего главы компании было оценено в 20,9 млрд долларов на октябрь 2020 года.