Актриса Маша Горбань перестала скрывать нового спутника

Москва, 25 октября. Актриса и телеведущая Мария Горбань показала поклонникам своего нового спутника. Им оказался кот породы сфинкс по кличке Купер.

Фото нового любимца Горбань опубликовала в Instagram. Купер составит компанию еще одному котику той же породы — Нестеру. Актриса так сильно любит своих питомцев, что они сопровождают хозяйку в путешествиях и на съемках.

"Больше не могу скрывать его. Это Купер и у него разные глаза", — подписала снимок звезда.

Поклонники поинтересовались, как у Купера со слухом. Оказывается, что коты, у которых глаза разного цвета, рождаются глухими.

Фолловеры оценили нового спутника Горбань. Им понравилась расцветка сфинкса и его черная отметина на носу в виде египетской пирамиды.

"Кот совсем как инопланетянин, у меня таких трое", — поделилась подписчица. "Теперь у вашего Нестера появился настоящий бро, вдвоем будет жить веселее", — добавила другая фанатка.

Напомним, что Мария Горбань счастлива в браке с кинооператором Кириллом Зоткиным. С будущим супругом актриса познакомилась на съемочной площадке, пара поженилась в 2016 году.

С первым мужем Олегом Филатовым Горбань тоже познакомилась на съемках, он был осветителем. От Филатова у актрисы есть дочь Стефания, девочке шесть лет.