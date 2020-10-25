Американские рыбаки испугались российских кораблей в Беринговом море

Вашингтон, 25 октября. Учения Тихоокеанского флота ВМФ России в Беринговом море напугали американских моряков, которые случайно оказались в зоне военных маневров.

Об этом сообщает американское издания SeafoodSource, передает "ПолитРоссия".

Американские рыбаки стали свидетелями российских учений "Океанский щит", когда занимались ловлей рыбы в исключительной экономической зоне США в Беринговом море. Американцы были шокированы масштабными военными маневрами с участием военных кораблей, подводных лодок и самолетов.

Позднее выяснилось, что российская сторона проинформировала США о проведении учений. Однако Пентагон и Госдепартамент США не предупредил американских рыбаков о проведении российских учений. В свою очередь береговая охрана США заявила, что намерена усилить взаимодействие с чиновниками рыбной промышленности и правительственными органами, чтобы обеспечить информирование о американских моряков о военных учениях России.