Доктор Мясников назвал способ отложить старость

Москва, 25 октября. Существует действенный способ замедлить процесс старения, заявил доктор и популярный телеведущий Александр Мясников.

Людям необходимо постоянно изучать что-то новое. Таким образом получится как можно дольше откладывать старение. Усвоение знаний стимулирует обновление нейронов мозга, за счет этого удается отсрочить обветшание тела, рассказал Александр Мясников.

"Не бойтесь перемен, чтобы не стареть", — заявил Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

Хорошим способом повысить мозговую активность является изучение нового иностранного языка. Также не стоит забывать про сложные физические упражнения, которые положительно отражаются на общем состоянии организма. В заключении Мясников призвал россиян творить и пробовать в жизни новые вещи.