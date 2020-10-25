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Ученые рассказали, как США губят мусором небольшие страны

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Ученые рассказали, как США губят мусором небольшие страны

Москва, 25 октября. Ученые узнали, как США губят мусором небольшие страны. Расследование опубликовало издание The Guardian.

Как пишет издание, ежегодно Америка отправляет в бедные страны более одного миллиона тонн мусора. Однако не все успевают справляться с такими объемами. К примеру, Малайзия не может переработать 55% мусора, а это значит, что он хранится на открытых свалках или попадает на полигоны для захоронения. В Индонезии и Вьетнаме ситуация на порядок хуже: они не справляются с 81% и 86% отходов.

На ситуацию повлиял запрет Китая на ввоз иностранного мусора. Например, в Турции объемы переработки отходов выросли со 159 тыс. до 439 тыс. тонн всего за два года.

Власти Вьетнама, Малайзии и Таиланда планируют последовать примеру Китая. США уже стали направлять мусор в Камбоджу, Лаос, Гану, Эфиопию, Кению и Сенегал, где нет строгих законов по контролю экологической ситуации.

Журналисты продемонстрировали негативное влияние мусора на экологию на примере небольшой деревни во Вьетнаме. Там сотрудники работают в толстых перчатках и маске.

"Мы действительно боимся дыма от горящего пластика, и мы не решаемся пить местную воду. Но у нас нет денег, поэтому и нет другого выбора, кроме как работать здесь", — рассказал один из работников.

Ранее в Госдуме предложили увеличить субсидии регионам на закупку мусорных контейнеров. Согласно исследованию комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, достаточным количеством контейнеров не обеспечены 76 регионов.

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