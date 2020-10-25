Массовое побоище из-за проводов в армию под Саратовом сняли на видео

Саратов, 25 октября. Потасовка с участием почти 300 человек произошла в районе деревни Тимонино под Саратовом. Причиной конфликта стали проводы в армию. Видео побоища опубликовал телеканал 360.

По словам местных жителей, с каждой стороны конфликта выступили по 150 человек. Стоя по разную сторону дороги, оппоненты начали забрасывать друг друга камнями, палками и бутылками. На место ЧП прибыли полицейские. Правоохранителям удалось уговорить участников потасовки разойтись.

В региональном УМВД сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет. По факту случившегося идет проверка. По данным телеканала, в драке участвовали члены курдской и казахской диаспор. Причиной конфликта стало происшествие около военкомата 19 октября.