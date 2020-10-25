Москва, 25 октября. Рэпер Алишер Валеев, более известный как Моргенштерн, устал от беспорядочных связей и вернулся к бывшей девушке Диларе Зинатуллиной. Об этом он заявил на YouTube-шоу "Че каво".

Исполнитель расстался с девушкой в прошлом году. Он объявил, что хочет свободы и ни к чему не обязывающих отношений. Однако, по всей видимости, рэпер "нагулялся".

В недавнем интервью он заявил, что хотел бы видеть рядом с собой одну-единственную девушку. Зинатуллина не стала держать на Моргенштерна зла и согласилась возобновить отношения.

"Вся эта потребность быть юным Хефнером (Хью Хефнер, основатель журнала Playboy, — прим. ФАН), окружить себя телками — это просто удовлетворение своего эго. С одной девушкой быть прекрасно, и секс по любви — это так здорово!" — объявил 22-летний музыкант.

Летом этого года российская версия журнала Forbes опубликовала список "40 самых успешных звезд России до 40 лет", в котором Моргенштерн занял 21 строчку с общим доходом за год 1,5 миллиона долларов.

При этом споры вокруг его творчества с каждым годом становятся все ожесточеннее. Например, шоумен, экс-участник телепроекта "Дом-2" Рустам Солнцев считает Моргенштерна "достойным внимания". А замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина призвала законодательно запретить детям слушать музыканта.