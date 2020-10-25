ФАН публикует список пропавших после взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов»

Москва, 25 октября .В акватории Азовского моря в настоящее время продолжается поисковая операция по розыску пропавших членов экипажа танкера "Генерал Ази Асланов", сообщил ФАН источник в экстренных службах.

Сотрудники судов МЧС Краснодарского края продолжают поиски пропавших и работу по факту инцидента. Федеральное агентство новостей публикует список пропавших:

1. Егор К. 1985 г/р

2. Александр С. 2001 г/р

3. Тимофей У. 1977 г/р

Так же по данным источника ФАН, остальные 10 членов экипажа были спасены проходящим мимо судном "Братск", они уже доставлены на берег в Темрюкский район Краснодарского края.

Сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело по факту взрыва на танкере "Генерал Ази Асланов". ЧП произошло вчера, 24 октября, в акватории Азовского моря, сообщили в пресс-службе ведомства.