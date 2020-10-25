Стало известно, сколько Подольская заплатила за роды

Москва, 25 октября. Певица Наталья Подольская заплатила за роды второго сына 200 тысяч рублей. Такую цену сообщила KP.Ru.

Подольская родила сына Владимиру Преснякову-младшему на этой неделе. Мамой она стала во второй раз. Ребенок должен был появиться на свет только в ноябре, но судьба распорядилась иначе. Счастливый отец был рядом с супругой и сразу понянчил новорожденного Ивана в комфортабельной палате.

Рожала звезда в Центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова. В это медицинское учреждение обращались и ее подруги, и сестра. Кроме того, центр расположен неподалеку от дома известной семьи.

Журналисты узнали, что в этом медицинском учреждении стоимость услуг складывается из нескольких категорий. Контракт с врачом заключается после 32-й недели беременности. Индивидуальное ведение доктором высшей категории стоит 130 тысяч рублей.

Можно выбрать также как личного врача-анестезиолога — 30 тысяч рублей, так и акушерку — 25 тысяч рублей. Вип-палата обойдется в 10 тысяч рублей в сутки, а дополнительные услуги для новорожденного — 16,5 тысячи рублей.

В целом, весь пакет услуг стоит порядка 200 тысяч рублей.

Подольская рассказывала, что вторая беременность, по ее ощущениям, пролетела быстрее первой. Время не тянулось, несмотря на самоизоляцию из-за пандемии коронавируса. Причем звезде постоянно хотелось сладкого.