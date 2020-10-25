Аналитик Рудяков назвал Зеленского пустым и поверхностным человеком

Киев, 25 октября. Действия президента Украины Владимира Зеленского, а также народный опрос и обращение к Раде, являются проявлением политической активности гаранта перед выборами. Об этом заявил украинский аналитик Павел Рудяков.

По словам эксперта, правящую партию "Слуга народа" не спасет даже поддержка со стороны лидера государства. Зеленский уже не владеет ситуацией. Он превратился в "пустого и поверхностного" человека, считает аналитик.

Павел Рудяков подчеркнул, что подобная тенденция обусловлена некачественной работой окружения президента. Его сторонники осознают провал на местных выборах и стараются уйти от ответственности.