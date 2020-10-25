Трех человек продолжают искать после взрыва танкера в Азовском море

Москва, 25 октября. Судьба трех человек остается неизвестной после взрыва нефтяного танкера "Генерал Ази Асланов" в Азовском море. Об этом сообщил источник ФАН в экстренных службах Краснодарского края.

Всего на борту судна находилось 13 человек, 10 из них были спасены, еще троих взрывной волной, предположительно, выбросило в море, они считаются пропавшими без вести.

"Сейчас их ищут силами регионального МЧС. Спасенные члены экипажа доставлены на берег, с ними работают следователи в рамках уголовного дела, возбужденного по факту ЧП", — уточнил собеседник ФАН.

Как сообщалось ранее, взрыв в балласте танкера "Генерал Ази Асланов" в Керченском проливе прогремел вечером 24 октября. По предварительным данным, взорвались пары нефтепродуктов. Сейчас судно находится на плаву. Угрозы повторного взрыва нет. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.