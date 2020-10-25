Бывшая жена пожаловалась на скупость звезды девяностых Ромы Жукова

Москва, 25 октября. Бывшая супруга Романа Жукова Елена заявила, что музыкант жалеет деньги для своих шестерых детей. Он дает ей только 80 тысяч рублей в месяц.

Елена Жукова состояла в браке с экс-солистом группы "Мираж" с 2005 по 2019 годы. Об этом она рассказала в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

Суд обязал Жукова ежемесячно выплачивать бывшей супруге 21 тысячу рублей. Однако артист дает на воспитание детей в четыре раза больше. Несмотря на это, Елена продолжает жаловаться на его скупость и грубость.

"Как он общается с детьми, он назвал сына ослом", — заявила Елена.

По словам женщины, этих денег не хватает на покупку школьных принадлежностей и одежды для всех детей. У Ромы Жукова иное имение. Он уверен, что денег на детей достаточно, а Елена хочет получать личные средства на походы к косметологам и кафе.

Елена Жукова добавила, что причиной развода является агрессивное поведение экс-супруга. А тот обвиняет ее в неверности. Якобы многодетная мать пыталась завести знакомства с другими мужчинами, когда они еще состояли в браке.

Напомним, что в конце августа в Подмосковье состоялась свадьба 53-летнего Ромы Жукова и 28-летней модели Ольги Илларионовой. С девушкой певец встречался два года, после чего решил узаконить отношения.