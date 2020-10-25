Утвержден список пунктов въезда в РФ по электронной визе

Москва, 25 октября. Власти Российской Федерации согласовали перечень пограничных пунктов для въезда граждан по электронной визе. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков в Telegram.

Перечень составляют морские порты Санкт-Петербурга, Владивостока и Зарубино, Приморский край, сообщил официальный представитель главы Кабинета министров РФ. Также в список вошли международные аэропорты Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Краснодара и Самары.

Туристы смогут въехать в Россию по электронной визе и на автомобильных пунктах. В их числе шесть погранпунктов в Калининградской области, один в Псковской области и один в Ленинградской области, рассказал Беляков.