"Бесстыдство" в Большом театре прошло мимо Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова в комментарии ФАН призналась, что "бесстыдство" в Большом театре — скандальная постановка "Манон Леско", которая вызвала волну народного возмущения, — прошло мимо нее. Светская львица не посещала представление.

Оперная певица Анна Нетребко поделилась в социальных сетях отрывками оперы "Манон Леско". Постановку показывали в Большом театре. Подписчики Анны, посмотревшие спектакль, признаются, что пребывают в "ужасе от увиденного". Зрители заявили, что "Большой театр деградировал", а такое "бесстыдство" нельзя показывать людям.

Публика сильно возмутилась, увидев на сцене голую актрису, которая была "завернута" в газеты, и бодибилдера с объемными вживленными имплантами. Зрители назвали увиденное "извращением" и посчитали, что постановка является насмешкой над классическим произведением.

ФАН связался с бывшей звездой Большого театра, балериной Анастасией Волочковой, и узнал, что она, оказывается, еще не знакома с известным спектаклем.

"Я не видела постановку", — коротко резюмировала Анастасия.

Премьера оперы "Манон Леско" в четырех действиях состоялась в Большом театре 16 октября 2016 года. Главные партии исполняли Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Впервые постановка по произведению французского писателя Антуана Франсуа Прево была показана в итальянском Турине в феврале 1893 года. Публика приняла оперу с ошеломительным успехом.

Сама Анна Нетребко заявила, что очень любит этот спектакль и ждала его с нетерпением. Также оперная певица отметила прекрасный состав и заявила, что "надо вернуться".