Британские военные испугались нашествия подлодок РФ в воды Атлантики

Лондон, 25 октября. Британские военные обеспокоены возросшим присутствием российских подводных лодок в северной части Атлантического океана.

Об этом сообщает британский журнал Daily Mail, передает "ПолитРоссия".

Британские военные жалуются на "ужасающее" нашествие российских подлодок в воды Атлантики. Они обеспокоены появлением у берегов Великобритании подводных ракетоносцев проекта "Акула", которые используют передовые технологии скрытности. По словам военных, количество российских подводных лодок, которые регулярно заходят в Северную Атлантику, просто ошеломляет. Российские субмарины пристально следят за действиями британских ВМФ в регионе.

"Россия «более активна в Атлантике — нашем заднем дворе — чем это было за последние 30 лет", — отмечает адмирал ВМФ Великобритании Тони Радакин.

Стоит отметить, что Великобритания и НАТО регулярно проводят военные учения у границ России. Так, в мае 2020 года Великобритания и США провели военные учения у морских границ РФ в Арктическом регионе. В учениях приняли участие подводные лодки и противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon. В ходе учений британские и американские военные отработали противодействие подводным лодкам условного противника в северной части Норвежского моря, которая примыкает к норвежско-российской морской границе.