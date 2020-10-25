Уничтоженную экономику Украины может спасти только "белорусский сценарий"

Киев, 25 октября. Статистические данные о финансовом положении Украины, опубликованные специалистами Международного валютного фонда (МВФ), подтверждают неутешительное положение страны. К такому выводу пришел политолог, директор украинского информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков. В интервью информационному изданию "Украина.ру" он высказался об экономической ситуации на Украине, а также оценил возможности украинских властей вывести страну из глубокого и затяжного кризиса.

Ранее СМИ обратили внимание на отчет, опубликованный экспертами МВФ. В документе содержится информация о показателях годового дохода на душу населения на Украине, который намного меньше, чем в Белоруссии и России. В рейтинге страна оказалась в одном ряду с Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном.

Павел Рудяков обратил внимание, что подобные показатели не вызывают удивления, поскольку Украина уже на протяжении нескольких лет находится в состоянии глубокого экономического кризиса. Однако киевские власти не предпринимают никаких адекватных действий, чтобы решить эту проблему.

"Национальная экономика уничтожена, и никакое правительство вывести ее из кризиса не может, тем более, что правительство не контролирует значительную часть того, что происходит в сфере хозяйствования страны", — заявил Рудяков.

По словам политолога, на данный момент украинскую экономику контролируют некие криминальные структуры, находящиеся под внешним управлением различных международных организаций. Киев же лишь пытается "залатать дыры" и минимизировать финансовые последствия за счет новых кредитных траншей.

Однако Украина еще может спасти свою экономику, воспользовавшись так называемым "белорусским сценарием". Украинским властям необходимо провести обратную переориентацию производства на российский рынок и начать восстановление предприятий. Но, по словам Рудякова, Киев не готов даже рассматривать подобный вариант, окончательно уничтожая собственную экономику.

Ранее эксперты украинской газеты "Зеркало недели" опубликовали материал об экономической ситуации на Украине. Они пришли к выводу, что финансовое положение страны может сильно ухудшиться после открытия государственных границ.