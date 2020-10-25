Сын Рудковской и Плющенко устроил истерику из-за учебы и спорта

Москва, 25 октября. Сын музыкального продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр устроил истерику из-за учебы и спорта. Видео с жалобами на чрезмерные нагрузки он опубликовал в Instagram.

Мальчик родился в звездной семье в 2013 году. С ранних лет Александра, которого родные ласково называют Гном Гномычем, поставили на коньки. С тех пор Рудковскую и Плющенко часто обвиняют в том, что они "лишили ребенка детства".

Гном Гномыч нередко появляется в роликах родителей, а также с недавних пор сам ведет свой Instagram-аккаунт. В нем юный фигурист разместил видео, на кадрах которого чуть ли не со слезами на глазах пожаловался на отсутствие свободного времени из-за учебы и многочисленных тренировок.

"Блин, надоели! Фигурное катание, коньки, английский, школа, учеба, теперь еще с училкой заниматься. Блин, надоели уже", — заявил семилетний сын Рудковской.

В посте Гном Гномыч попросил подписчиков его пожалеть. И фанаты мгновенно откликнулись.

"Бедный Гном Гномыч, видно, что это крик о помощи"; "Действительно, задолбали ребенка"; "Детство должно быть, и ребенок не должен зарабатывать никаких денег, если живы родители!! Бедный мальчик", — отреагировали поклонники.

У Гном Гномыча недавно родился братик. Арсений появился в звездной семье благодаря суррогатной матери. Плющенко уже провел первую "тренировку" с сыном-грудничком. Фигурист с малышом на руках покружился по комнате, изображая пируэты и комментируя все словами: "Четверной, выезд, четверной".