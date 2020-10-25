Названы причины ослабления торгового сотрудничества Китая и России

Москва, 25 октября. Китай приостанавливает подписание новых договоров с Россией из-за возможных последствий выборов нового президента Соединенных Штатов.

В случае победы главы демократов Джо Байдена, которую предсказывают аналитики и различные американские опросы, Россию ожидает введение новых санкций. За ограничениями последую проблемы с рублем, чего так опасается Китай. К тому же, в 2020 году сильно уменьшился экспорт газа в Поднебесную из России.

"Избегая будущих проблем "партнера", Китай предпочитает держаться подальше от России", — объясняют СМИ позицию соседней страны.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин ранее заявлял, что западным странам следует взять пример с Китая, который успешно восстанавливает экономику после шоков пандемии. А санкционная тематика будет мешать успешному развитию мировой экономики и рынка энергоносителей, подытожил он в ходе Евразийского экономического форума.