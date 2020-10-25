Сенатор Морозов объяснил, почему Киев не дождется компенсации от России

Украина сама виновата в том, что за последние годы понесла человеческие, политические и экономические потери. Власти позволяли совершать "оранжевые революции" и сами нарушали собственную конституцию. Предложение Киева взыскать в будущем убытки с Москвы является "политическом свистком", чтобы привлечь внимание других государств к ситуации в стране. Об этом ФАН рассказал сенатор Олег Морозов.

Напомним, депутат Верховной рады и член партии "Голос" Кира Рудик предложила разработать законопроект, по которому возможно было бы взыскать денежную компенсацию от Москвы за "нанесенный ущерб". Она подчеркнула, что необходимо подсчитывать, какие убытки Россия наносит Украине.

"Потому что мы видим, что есть международные прецеденты, когда эти деньги были возвращены", — отметила политик.

Рудик допускает, что Украина может "насчитать" компенсацию в миллиарды долларов, но не сделать это — настоящее преступление. Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов уверен, что всерьез такие инициативы Киева рассматривать не стоит.

"Ни в нормы международного права, ни в какие-либо исторические реалии эти предложения никак не вписываются. Все человеческие, политические и экономические потери, которые Украина понесла за последние годы, Киеву нужно было бы обратить себе самому, но уж никак не Москве. Власти в Киеве сами позволяют совершать "оранжевые революции" и нарушали собственную конституцию. В результате чего Украина теряет свои территории и граждан, а потом еще ищет виновных на стороне", — поделился мнением Морозов в беседе с Федеральным агентством новостей.

По форме такое предложение Киева о компенсации является "политическом свистком", считает член Совфеда. Для Украины важно, чтобы ее услышали другие государства, но никаких последствий от всеобщей огласки требований Киева к РФ не будет, подчеркивает собеседник ФАН.

"Даже если представить в каком-то кошмарном сне, что какие-то решения на этот счет государственными органами Украины будут приняты, то у России будут все основания не выполнять их, ссылаясь на действующую конституцию, которая не позволит нам это делать. Эта компенсация противоречит исторической правде, интересам нашего суверенитета и российских граждан. Поэтому я думаю, что она является политическом свистком. Дуют в него только для того, чтобы кто-то услышал и подумал о ситуации на Украине", — добавил сенатор.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук призвал власти Украины отменить санкции против России в ответ на аналогичные действия со стороны Москвы.