Поддельный алкоголь унес жизни двух человек в Измире

Измир, 25 октября. Число жертв контрафактного алкоголя в Турции продолжает расти, сообщает CNN Turk.

Медики госпитализировали двух мужчин в больницу с симптомами сильного отравления. По словам очевидцев, им стало плохо после распития алкогольных напитков. При первичном осмотре врачи оценили состояние пациентов как тяжелое и поместили их в отделение интенсивной терапии. Несмотря на усилия докторов, мужчины скончались.

Тела были направлены в морг Измира для проведения судмедэкспертизы. Предварительная причина смерти — отравление контрафактным алкоголем. Более точную информацию предоставят патологоанатомы после вскрытия.

В результате инцидента число погибших от контрафактной выпивки в Измире увеличилось до 32 человек. Полиция устанавливает магазины, где мужчины купили алкоголь.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что туристический сезон 2020 года в Турции завершился смертью 43 человек. Они погибли в результате отравления поддельным алкоголем.