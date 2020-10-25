Голливудская дива Хилари Дафф станет многодетной матерью

Лос-Анджелес, 25 октября. Актриса, певица и дизайнер модной одежды Хилари Дафф сообщила о беременности. Вместе с музыкантом Мэтью Комом они ждут третьего ребенка.

Хилари Дафф — 33-летняя звезда, голосом которой разговаривают многие диснеевские принцессы, станет многодетной матерью. У актрисы подрастает дочь Бэнкс от Кома и сын Лука от прежнего бойфренда Майка Комри. Новость о своей беременности Дафф опубликовала в Instagram. На коротком зацикленном видео Кома трет Дафф по животу и улыбается.

"Мы продолжаем расти, в особенности, я", — написала актриса.

Пара выглядит счастливой, они давно старались завести еще одного ребенка. Американские таблоиды пишут, что прошлые роды Дафф провела дома в воде. Она даже призналась, что "для здоровья" ела собственную плаценту. СМИ ожидают, что голливудская дива не поедет рожать в больницу. Вероятно, она снова родит дома в бассейне.

Хилари начала актерскую карьеру еще в детстве. Она стала кумиром подростков после выхода сериала "Лиззи Магуайер". На ее счету три студийных альбома, которые были проданы общим тиражом в 15 миллионов копий.

Дафф нравится создавать одежду, у нее собственная линейка Stuff by Hılary Duff. В сотрудничестве с парфюмерным брендом Элизабет Арден актриса разработала два аромата.