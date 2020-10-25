Неправильное ношение протеза может вызвать рак полости рта

Москва, 25 октября. Челюстно-лицевой хирург-онколог Игорь Малиновский назвал признаки рака рта, передает радио "Говорит Москва".

Как считает специалист, к онкологическим заболеваниям приводит небрежное отношение к съемным протезам.

"Это часто приводит к таким онкологическим заболеваниям, когда идет несостоятельность съемного протеза, когда происходит постоянное натирание слизистой, которое в последующем приводит к хронической травме. Как мы знаем, любая хроническая травма может являться пусковым механизмом для развития онкологического заболевания слизистой полости рта", — рассказал изданию эксперт.

К болезни языка могут привести скол коронок или отлом зуба, которые постоянно травмируют его. Малиновский рассказал, что молодых специалистов сейчас учат профилактике онкологических заболеваний при обследовании пациента. Они проводят внешний осмотр и изучают полость рта, так как риск опухоли может возникнуть на любом участке.

Специалист добавил, что самая частая болезнь у его пациентов — рак губы.

Ранее онколог перечислил продукты, вызывающий колоректального рак. Врач посоветовал исключить из рациона фастфуд. Эксперт отметил, что человек должен потреблять клетчатку, фрукты и овощи. Тогда риск образования колоректального рака снизится почти на 40%.