Дядя Нурмагомедова сообщил, кто может стать следующим чемпионом UFC

Москва, 25 октября. Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев может стать следующим чемпионом UFC. Об этом сообщил ТАСС Нурмагомед Нурмагомедов — дядя спортсмена Хабиба Нурмагомедова, решившего завершить карьеру.

Нурмагомедов в минувшую субботу победил американца Джастина Гейджи на турнире UFC 254 в Абу-Даби. После поединка россиянин объявил о завершении профессиональной карьеры. Боец объяснил, что решил уйти из спорта из-за смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова.

По мнению дяди спортсмена, заменить его может Махачев, который не только в хорошей форме, но и "дышал Нурмагомедову в затылок". Причем этот боец далеко не единственный.

"Есть Усман и Умар Нурмагомедовы, есть и еще ребята", — добавил он в разговоре с изданием.

Нурмагомедов-старший добавил, что его племянник вряд ли пойдет в политику.

"Он человек совсем другой, он хочет развивать свой спорт, дать что-то детишкам, делать благотворительность", — заключил он.

Известный российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что для Нурмагомедова сейчас самое подходящее время, чтобы сделать паузу в карьере, но не уйти из нее навсегда.