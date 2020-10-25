Азербайджан заявил о захвате новых позиций в Нагорном Карабахе

Баку, 25 октября. Подразделения Вооруженных сил Азербайджана продвинулись на ряде направлений в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, минувшей ночью продолжались бои на ряде направлений в зоне карабахского конфликта. Азербайджанским военным удалось нанести серьезный удар по силам противника на территории Ходжавендского, Губадлинского и Лачинского районов, что позволило продвинуться на новые позиции на различных направлениях фронта. В ведомстве также добавили, что в ходе боевых действий азербайджанские военные уничтожили два танка, два БМП, а также четыре гаубицы Д-30.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе вспыхнули вооруженные столкновения между армянскими и азербайджанскими военными. Баку и Ереван сообщают о многочисленных потерях в живой силе и военной технике, а также о пострадавших среди мирных жителей. При этом Ереван заявляет, что на стороне Азербайджана воюют наемники с Ближнего Востока, которые были направлены Турцией.