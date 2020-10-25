Путин назвал сотрудников ФТС защитниками национальных интересов РФ

Москва, 25 октября. Работники Федеральной таможенной службы России сегодня празднуют профессиональный праздник. К ним обратились президент России Владимир Путин и глава кабмина страны Михаил Мишустин. Их пожелания появились на сайте Кремля.

По словам Путина, ФТС является тем звеном, которое защищает национальные интересы государства. От эффективности функционирования этого ведомства напрямую зависит экономическая сфера и обстановка в деловых кругах России.

Глава государства обратил внимание на новые вызовы, которые стоят перед сотрудниками таможни. Одним из них является обеспечение условий для российского экспорта.

Мишустин в своем обращении заметил, что ФТС — ключевой институт государства. За счет работы ведомства сохраняется экономическая безопасность РФ. Премьер-министр выразил благодарность таможенникам за противодействие контрабанде, что позволяет защитить не один миллион человеческих жизней.