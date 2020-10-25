Генерал-майор ЛНА назвал женевские соглашения началом разрешения кризиса

Тобрук, 25 октября. Ливийская национальная армия борется с терроризмом, а не ради власти, заявил генерал-майор ЛНА Ахмад Мисмари в прямом эфире канала Sky News Arabia.

В ходе своего выступления официальный представитель ЛНА Мисмари заявил, что Ливийская национальная армия воюет не ради власти, а ради разрешения кризиса в стране.

"Это объявленная война против терроризма и преступности", — заявил генерал-майор.

Ахмад Мисмари указал на то, что соглашения в Женеве направлены на борьбу с терроризмом и являются национальным вопросом. В рамках документа важным вопросом остается роспуск группировок и расследование их преступлений на территории Ливии.

"Это было нашей целью с 2014 года, с начала операции "Аль-Карама". Плюс ко всему этому — это выход иностранных боевиков и турок, а также их наемников, которых она (Турция. — Прим. ФАН) привезла в нашу страну для помощи группировке "Братья-Мусульмане"1 (запрещена в РФ)", — подытожил Мисмари.

Официальный представитель ЛНА во время интервью уделил внимание громким высказываниям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер уже выступил с критикой женевских соглашений, которые были достигнуты под эгидой ООН. Мисмари считает, что это связано с боязнью Эрдогана потерять свое влияние в регионе. В частности, речь идет об авиабазе Аль-Ватыя, которую оккупировали Воздушные силы Турции, и о границах, которые Эрдоган сдвинул в Средиземном море путем меморандума о разделении границ.

"Он (Эрдоган. — Прим. ФАН) уйдет из Ливии только при помощи международного давления либо в результате прямой войны. Он идет вразрез с тем, чего желает мировое сообщество", — уточнил Мисмари.

В заключение своего выступления официальный представитель ЛНА возложил ответственность за текущий кризис в стране на турок, наемников и турецкое вторжение в целом.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что представители Востока и Запада Ливии подписали соглашение о постоянном прекращении огня. Документ был утвержден во время встречи в Женеве под эгидой ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.