МВД Украины сообщило о массовых нарушениях в день тишины перед выборами

Киев, 25 октября. Правоохранительные органы Украины зафиксировали почти 900 противоправных действий в день тишины перед избирательным процессом, который состоится 25 октября. Об этом сообщили в местном МВД.

Согласно полученным данным, украинские правоохранители зарегистрировали 891 нарушение, а также составили более сотни протоколов о несоблюдении законодательства в избирательной сфере.

Стоит отметить, что большая часть нарушений касается именно незаконной агитации в день перед проведением местных выборов. Это относится к рекламе на билбордах, в зданиях, а также к раздаче агитационных материалов.