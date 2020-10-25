Мясников парировал возмущение Жириновского: Я высказываю свое мнение

Российский врач и телеведущий Александр Мясников в комментарии ФАН отреагировал на слова руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского.

Ранее Жириновский раскритиковал доктора Мясникова за слова о причине вспышки коронавируса в России. Политик призвал министра здравоохранения Михаила Мурашко забрать у специалиста диплом и запретить выступать ему на телевидении. Жириновский возмущен тем, что врача допускают к эфирам и приглашают на популярные передачи на федеральные телеканалы, так как "врач не может такого говорить".

Политик недоумевает от заявления Мясникова о том, что вторая волна COVID-19 в России не связана с выездом граждан страны за границу, а имеет другие причины.

Доктор Александр Мясников в беседе Федеральным агентством новостей прокомментировал провокационное заявление Жириновского.

"Я искренне уважаю Владимира Вольфовича Жириновского! Я понимал, что, выступая против его высказываний, могу навлечь на себя недовольство Владимира Вольфовича. Ну, собственно, что и произошло", — сказал доктор.

Также Мясников обратился к самому политику.

"Владимир Вольфович, ничего личного, я высказываю свое мнение, надеясь, что оно кому-то поможет понять, что к чему. Как, собственно, вы высказываете свое", — объяснил Мясников.

Сам Владимир Жириновский ранее сделал несколько громких заявлений, где он рассказывал, как в стране нужно бороться с пандемией коронавируса. В одном из последних высказываний политик призвал запретить выезд из России из-за второй волны COVID-19, а также не принимать в страну граждан, не сделавших прививку от коронавируса. По мнению лидера ЛДПР, ответственные за разрешение открыть границы должны быть наказаны. На это позже отреагировал доктор Мясников, который сказал, что такое мнение не является верным.

Ранее Александр Мясников призвал не нагнетать панику из-за второй волны коронавируса. Специалист отметил, что COVID-19 никуда не уезжал, а после ожидаемого спада начался ожидаемый подъем.