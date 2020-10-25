Появилось видео с разбившимся iPhone 12 при падении с высоты

Лос-Анджелес, 25 октября. Эксперты провели опыты, проверив, насколько крепкий корпус у смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Они показали видео падения телефонов с трехметровой высоты на бетонный пол.

Разработчики Apple обещали покупателям, что их смартфоны имеют надежную защиту. Стекло Ceramic Shield считается одним из самых прочных на рынке.

Американские эксперты провели собственную экспертизу. Телефоны сбрасывали с метровой высоты (соответствует позе сидящего человека) и с высоты среднего роста человека (1,7 м). Стекло Ceramic Shield выдержало шесть падений, даже не поцарапавшись. Тогда энтузиасты решили повысить ставки и сбросили телефоны с трехметровой высоты. Такое падение Phone 12 уже не перенес — защитное стекло разбилось.

В целом, флагманские "яблочные" телефоны доказали свою прочность, уверены эксперты. Многие телефоны китайских производителей бьются даже при падении с полутораметровой высоты.

Напомним, что в Пало-Альто презентовали новую линейку смартфонов с поддержкой технологии 5G. Стоимость iPhone 12 — от 800 долларов США в зависимости от комплектации. Старт продаж телефонов начнется в конце октября.