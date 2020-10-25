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Арсенал бойцов ЮВО пополнился российскими снайперскими винтовками "Корд-М"

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Арсенал бойцов ЮВО пополнился российскими снайперскими винтовками «Корд-М»

Ростов-на-Дону, 25 октября. Бойцы Южного военного округа (ЮВО) получили на вооружение отечественные крупнокалиберные снайперские винтовки "Корд-М". Об этом сообщает "Военное обозрение" со ссылкой на пресс-службу российского округа.

По информации издания, новой винтовкой смогут воспользоваться военнослужащие горного разведывательного подразделения общевойсковой армии. Как пишет издание, винтовка входит в состав российской экипировки "Ратник".

Оружие создано для борьбы с экипированными противниками, а также с легкобронированной техникой и техническими средствами. Используя винтовку, российские бойцы смогут противостоять вражеским снайперам, защищать большие территории, а также малые суда и прибрежные линии.

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