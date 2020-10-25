Донбасс сегодня: офицеры и рядовые ВСУ подрываются на минах, коронавирус косит армию Киева

Донбасс, 25 октября. Украинские военные перекрыли доступ в Счастье и Золотое. Начальник медслужбы одной из бригад ВСУ обворовал сослуживцев, спрятав лекарства от коронавируса. Несколько групп солдат ВСУ подорвались за сутки на собственных минных заграждениях. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки в Донбассе ВСУ полностью соблюдали режим "тишина", обстрелов и провокаций не было, сообщают в управлениях Народной милиции ДНР и ЛНР. Существенных нарушений других пунктов мирных соглашений также не зафиксировано.

По данным наблюдателей ОБСЕ, украинские силовики установили несколько единиц военной техники в районе Счастья, Богдановки, Тарамчука и Славного. Это бронетранспортеры, землеройные машины и боевая машина пехоты.

Защитники ЛНР сообщают о блокировании киевскими силовиками населенных пунктов Золотое и Счастье Луганской области. Подразделения украинской армии установили дополнительные блокпосты и заблокировали движение гражданских как на транспорте, так и пешим ходом. Из-за этого население городов уже более недели остается без подвоза медикаментов, питьевой воды и продуктов питания. О причинах проведения таких мероприятий не сообщается.

Офицер ВСУ погиб при подрыве на мине

Украинские военные снова подрываются на минных полях, установленных их же сослуживцами. Народная милиция ДНР сообщает о подрыве двух военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ во время проведения минирования местности. Во время выполнения задачи сдетонировала противопехотная мина. Лейтенант скончался на месте, рядовой в тяжелом состоянии доставлен в медучреждение.

В Луганской области произошла аналогичная ситуация, сообщает управление Народной милиции ЛНР. Во время работ по разминированию местности в районе Горского на противопехотной мине ПМН-2 подорвались двое военнослужащих — сержант Кливник и солдат Медведик. О последствиях подрыва не сообщается.

Двое военных ВСУ сожгли склад с медикаментами против COVID-19

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в ВСУ крайне тяжелая, сообщают в оборонном ведомстве ДНР. Особенно это касается передовых частей и соединений украинской армии в зоне Операции объединенных сил, где снабжение медикаментами находится на неудовлетворительном уровне, а госпиталя для больных COVID-19 не вмещают в себя всех заболевших.

Но и в таких условиях находятся предприимчивые украинские "защитники", которые не прочь заработать на беде своих товарищей. Об умышленном поджоге медицинского пункта первого батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Ольховой Луганской области корреспонденту ФАН рассказали в Народной милиции ЛНР. Двое военнослужащих ВСУ — начальник медслужбы старший лейтенант Свешников и старший солдат Карпенский — устроили поджог медпункта с целью скрыть недостачу дефицитных препаратов для лечения коронавирусных больных.

Как оказалось, злоумышленники похитили более 500 коробок с лекарствами, медпрепаратами и оборудованием. На всех причастных заведены уголовные дела.