Названы суперпродукты для улучшения работы мозга

Москва, 25 октября. Рацион питания пожилых людей, которые жалуются на плохую память и потерю концентрации, должен включать в себя некоторые суперпродукты, улучшающие работу мозга.

Специалисты считают, что первое место среди таких продуктов занимает морская рыба, пишет Replyua.net.

Именно в ней содержатся жирные кислоты, а омега-3 помогает защитить организм от развития инсульта и болезни Альцгеймера. По словам экспертов, морскую рыбу необходимо употреблять пожилым людям для борьбы с возрастными ухудшениями памяти.

На втором и третьем месте медики расположили авокадо и горький шоколад, поскольку данные продукты поддерживают мозговое кровообращение, а также уменьшают риск развития заболеваний сердца и сосудов.

Помимо всего вышеперечисленного, работу мозга улучшает и черника. Эта ягода защищает мозг человека от свободных радикалов и предотвращает возможность развития болезни Альцгеймера.

Замыкают топ суперпродуктов орехи. Они богаты витамином Е, который защищает когнитивные функции мозга. Врачи рекомендуют съедать каждый день небольшую горстку любых орехов или же их смеси.

По мнению специалистов, включение всех названных продуктов в свой рацион будет полезно не только для пожилых, но и для абсолютно всех людей.

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