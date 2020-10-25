Российская компания создает метановый ракетный двигатель

Москва, 25 октября. Владелец частной российской компании "Ларос" Олег Ларионов анонсировал переход от разработки ракет-носителей на перекиси водорода к разработке метанового двигателя.

Об этом сообщает ТАСС.Компания до сих пор делает ставку на сверхлегкие ракеты-носители, которые способны выводить до 200 килограмм груза на орбиту высотой 800 километров. В "Ларосе" предпочли отказаться от ракет на перекиси водорода из-за того, что нет данных о безопасности такой ракеты, а использовать в производстве метан намного удобнее из-за его дешевизны и доступности.

"Пришли к выводу, что оптимальным двигателем для такой ракеты будет метановый двигатель тягой 2500 килограмм. Над ним ведутся работы, предварительное название „Ларос-РД-2500“", — заявил он в беседе с журналистом агентства.

По словам бизнесмена, разработанный российскими специалистами двигатель будет представлять отдельную коммерческую ценность. Другие организации смогут приобрести его для своих космических проектов, но чтобы дойти до этого этапа, необходимо провести по меньшей мере 10 успешных запусков, подчеркнул Ларионов.