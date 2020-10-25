Мясников ответил на критику Жириновского в свой адрес

Москва, 25 октября. Медик и популярный телеведущий Александр Мясников ответил на слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Российский политик призвал лишить доктора права заниматься медициной из-за высказываний Мясникова о борьбе с распространением коронавируса. Медик отреагировал на его слова, заявив, что искренне уважает Владимира Жириновского.

"Я понимал, что выступая против его высказываний, могу навлечь на себя недовольство", — заявил Александр Мясников в Telegram.

Он объяснил, что в его словах нет ничего личного, так как он высказывал свое мнение. Возмущение Жириновского было вызвано спором с Мясниковым о необходимости закрытия границ России на фоне пандемии. Затем он заявил, что оппонента нужно лишить диплома врача.