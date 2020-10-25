Жителей 12 регионов РФ предупредили об опасной погоде

Москва, 25 октября. Гололед, мокрый снег, дождь и сильные порывы ветра ожидаются в 12 российских регионах. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Циклон принесет опасные погодные условия на восток России. Все виды осадков предсказали жителям Камчатки, Приморского края, Сахалина и Курильских островов. Там выпадут дожди и снег. Порывы ветра достигнут 25 метров в секунду, сообщил специалист. Такие же условия ожидаются в Амурской, Еврейской автономной области и Хабаровском крае.

"Самая некомфортная погода на востоке страны. Связано это с циклонической деятельностью", - отметил Вильфанд.

Особенно опасными станут гололедно-изморозевые отложения. В республиках Алтай и Тыва, Иркутской и Новосибирской областях синоптики спрогнозировали осадки во всех трех видах. Ожидается усиление ветра до 18-23 метров в секунду. Автовладельцы Сибирского федерального округа должны быть аккуратными на дорогах.