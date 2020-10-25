Следы убийц депутата Петрова ищут в гостинице, где располагался его офис

Выборг, 25 октября. Появились новые подробности, связанные с делом расстрелянного депутата Александра Петрова.

Источник ФАН в полиции рассказал, что оперативники искали улики в гостинице, где расположен офис убитого Петрова. Возможно, найденные вещественные доказательства могут помочь следствию установить преступников, ответственных за расстрел депутата.

Напомним, отец первого российского гонщика "Формулы-1" найден мертвым в коттеджном поселке под Выборгом. Согласно данным правоохранительных органов, мужчину расстреляли, о чем ранее уже писал ФАН.

Убийца выстрелил в Петрова накануне вечера, пуля прошла насквозь. По состоянию на 3-4 утра, оружие, из которого совершен выстрел, не обнаружено. Есть предположение, что злоумышленник стрелял из снайперской винтовки.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что руководитель СУ СКР по Ленинградской области Сергей Сазин подтвердил факт убийства местного депутата. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство по найму".