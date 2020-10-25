Россия и Китай обнаружили слабое место в оборонной промышленности США

Пекин, 25 октября. Россия и Китай могут пошатнуть мировое господство США, нанеся сокрушительный удар по важнейшей американской отрасли.

К такому выводу пришли аналитики китайского издания Sohu, передает "ПолитРоссия".

В настоящее время Китай является крупнейшим в мире экспортером редкоземельных металлов, которые используются в производстве ракет, самолетов, радарных систем и средств радиоэлектронной борьбы.

Китай намерен сократить экспорт редкоземельных металлов, чтобы защитить свои интересы и не допустить стремительного развития американских военных технологий. Таким образом, Пекин нашел ахиллесову пяту США, что позволит пошатнуть американское мировое господство.

В настоящее время США экспортируют из Китая порядка 80% таких металлов, поэтому сокращение поставок нанесет непоправимый удар по американскому ОПК.

Россия также обладает внушительными запасами редкоземельных металлов и намерена наращивать их добычу. Еще одним источником таких металлов является Монголия. Однако она не обладает выходом к морю, что существенно затрудняет их экспорт. США могут попытаться наладить поставки редкоземельных металлов из Монголии, однако их транспортировка может осуществляться только через территорию России. Москве подобное сотрудничество невыгодно на фоне санкционной войны, которую Вашингтон развернул против России. Таким образом, США оказались в затруднительном положении из-за воинственной риторики и ухудшения отношений с Пекином и Москвой.