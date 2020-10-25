Мэра Киева Кличко поддерживают более 40% избирателей

Киев, 25 октября. Около половины избирателей поддерживает мэра Киева Виталия Кличко на местных выборах. Согласно социальным опросам, его кандидатуру одобряют более 40% голосующих.

Кандидат от президента Украины Ирина Верещук завоевала доверие более 6% респондентов, представитель политика Виктора Медведчука — более 9%.

На территории Украины 25 октября проходят местные выборы. Граждане голосуют за глав городов, поселков и сел, депутатов городских и сельских советов, территориальных громад. В этот же день пройдет анонсированный президентом страны Владимиром Зеленским общенациональный опрос.