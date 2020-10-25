Штурм пожаловалась фанатам на «бесследно исчезнувшего» возлюбленного

Санкт-Петербург, 25 октября. Певица и писательница Наталья Штурм огорошила поклонников, заявив, что ее возлюбленный неожиданно исчез. Она добавила, что у них была "нереальная любовь".

Штурм поделилась с поклонниками своими переживаниями на странице в Instagram. Певица и мужчина, который был младше ее на 18 лет, познакомились в фитнес-клубе.

По словам 54-летней артистки, они вместе путешествовали, проводили много времени вдвоем. И в какой-то момент мужчина просто исчез. Штурм была возмущена, что его "как коршун унес". Для певицы важно понимать, не где он сейчас, а почему пропал.

Штурм заявила, что у нее есть номер телефона мужчины, но она никогда не звонит первой. И для нового возлюбленного не будет делать исключений. Она уверена, что любые звонки и расспросы унижают ее достоинство. Если мужчине хочется быть с женщиной, он будет рядом.

Напомним, что Наталья Штурм была дважды замужем. Ее избранниками были Сергей Деев и Игорь Павлов, от которых у Штурм двое детей — дочь Елена и сын Арсений. В прошлом году 54-летняя Штурм стала бабушкой, у нее подрастает внук Даниэль.

Ранее Штурм планировала выйти замуж за 33-летнего японца Иошито. По словам звезды, он даже подарил ей обручальное кольцо с бриллиантом, но эти отношения не привели к свадьбе.