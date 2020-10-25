СК возбудил уголовное дело после гибели подростков в ДТП под Калугой

Калуга, 25 октября. Следователи завели уголовное дело в связи с ДТП, которое произошло в районе поселка Думиничи Калужской области. В аварии погибли двое подростков.

Уголовное дело возбудили в отношении 19-летнего местного жителя, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

Смертельное ДТП произошло в субботу вечером. Автомобиль ВАЗ-2109 съехал в кювет и врезался в дерево. На месте происшествия погибли 13-летняя школьница из Думиничей и 15-летняя учащаяся колледжа. Также с травмами в больницу поступили 16-летний подросток и 18-летняя девушка.

Водителя автомобиля задержали, следствие намерено поместить его под стражу на время расследования.