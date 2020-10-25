Боб удивила новостью о беременности перед стартом нового сезона «Деффчонок»

Москва, 25 октября. Актриса театра и кино Галина Боб порадовала поклонников отличной новостью. Звезда комедийного сериала "Деффчонки" станет мамой в третий раз.

Галина Боб сделала неожиданное признание в Instagram, вместе с супругом Сергеем Корягиным они спели песенку "Ты беременна". Актриса думала, что она прибавила в весе из-за большой любви к пельменям. Оказалось, что Боб ждет малыша. На опубликованном ролике актриса спокойно развешивает белье после стирки. К ней подбегает супруг и начинает танцевать от счастья.

"Сереж, я думала, мы как-то красиво эту новость преподнесем", — удивилась Боб.

В следующую секунду актриса в образе роковой блондинки из "Криминального чтива" танцует вместе с мужем.

Галина Боб — уроженка Пензы, она окончила ВГИК и играла в столичном театре драмы имени Станиславского. С 2009 года артистка служит в театре Моссовета.

Она замужем за режиссером Сергеем Корягиным, у пары уже есть двое детей. В фильмографии Боб более десятка небольших ролей в кино. Но настоящую популярность ей принес комедийный сериал "Деффчонки". Седьмой сезон ситкома стартует на ТНТ в конце октября.