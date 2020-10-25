Политолог назвал Зеленского «iPhone со старой прошивкой»

Киев, 25 октября. Деятельность президента Украины Владимира Зеленского показывает, что свежие идеи у него закончились. Такого мнения придерживается директор аналитического центра "Политика", кандидат политических наук Николай Давидюк.

Политическую карьеру Зеленский начинал как современный человек, понимающий тренды. В последнее время у украинского лидера наблюдается нехватка свежих идей.

"Если Зеленский заходил, как новый iPhone, там, 10-11, то сегодня он вернулся к самой старой версии, причем еще и со старой прошивкой", – заявил Давидюк.

Он сравнил украинского лидера с телефоном, на котором стоит старая прошивка. По мнению эксперта, такая ситуация обусловлена кадровым кризисом в президентской команде.