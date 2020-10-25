Авиакомпания Utair и банк «Россия» достигли мирового соглашения

Москва, 25 октября. Решением Арбитражного суда Москвы утверждено мировое соглашение по иску банка "Россия" в отношении Utair. Последний выплатит кредитной организации более 514,5 млн рублей.

Финансовая организация ранее подала иск в отношении авиаперевозчика в Арбитражный суд Москвы, сумма которого изначально составила 155,35 млн рублей. Позже истец увеличил сумму претензии. Согласно решению судебной инстанции, ответчик также выплатит расходы по уплате госпошлины в размере 60 тысяч рублей.

Utair является четвертым по величине авиаперевозчиком среди российских компаний. В 2015 году он заключил с 11 банками соглашение по двум синдицированным кредитам. Сумма первого составила 18,9 млрд рублей (была снижена до 15,4 млрд рублей) с погашением в 2022 году, второго — 23,7 млрд рублей с погашением в 2027 году.