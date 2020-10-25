Анна Седокова в мини-платье рассказала, как удержать мужа

Москва, 25 октября. Певица, актриса и телеведущая Анна Седокова опубликовала в Instagram видео, на кадрах которого в мини-платье показала, как соблазняет мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тимму.

Седокова вышла замуж за Тимму в сентябре этого года. Теперь пара старается все свободное время проводить вместе. Судя по постам в Instagram, знаменитости не только выходят в свет, но и бывают друг у друга на работе.

Седокова недавно занялась производством одежды собственного бренда. Она часто показывает на себе наряды. В Stories, например, недавно продемонстрировала одну из новых моделей коротких курток и мини-платье. Бывшая солистка группы "ВИА Гра", расставив ноги в массивных ботинках и смеясь, заявила, что только так и нужно соблазнять супруга.

"Как нужно делать, чтобы ваш муж с вами остался", — сказала певица.

Тимма при этом стоял рядом с зеркалом, у которого красовалась Седокова, и, улыбаясь, наблюдал за супругой.

Радует фанатов кадрами из личного архива не только сама Седокова, но и ее супруг. Недавно он успел тайком снять свою полураздетую жену на видео. Седокова в тот момент стояла в гардеробной и ни о чем не подозревала.

Звезда, напомним, вышла замуж в обтягивающем свадебном платье силуэта "рыбка" с глубоким декольте. В Сети подсчитали, что стоимость наряда марки Zuhair Murad составляет порядка полумиллиона рублей. Мать троих детей решила надеть и белую фату — символ непорочности.